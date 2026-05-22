向骑手转售劣质电动车 深圳5外卖站长被刑拘

内地外卖行业快速发展，但外卖骑手闯红灯、逆行、非法改装电动车等危险行为频生。继广州首宗外卖站长遭刑事拘留后，深圳再有5名外卖网点负责人于周二被刑拘。

深圳交警官方微信公众号周二发文称，深圳市龙岗区交警在查处一间企业售卖不及格电动自行车案件时，深挖溯源，发现多间外卖平台站点向该企业采购超标车辆，再转售给外卖骑手。不少骑手驾驶这类违法车辆上路送餐，引发道路交通事故。

通报指出，涉案外卖站点站长、负责人明知车辆不合规，仍受利益驱使，协助违法企业将超标电动车销售给骑手并从中牟利，涉嫌销售伪劣产品罪。涉案5名站点站长及相关负责人已被采取刑事拘留。

内地外卖行业快速发展，部分骑手出现闯红灯、逆行、超速等违法行为，部分平台站点更是漠视安全，默许甚至要求骑手使用非法改装电动自行车、三轮车。

今年1月13日，广州一名骑手在交通事故中当场死亡，骑手承担事故主要责任。调查发现，其配送团队多名骑手均存在驾驶无牌电动自行车、闯红灯、逆行、非法改装等情况。广州交警周一披露，涉事外卖站点负责人因涉嫌重大责任事故罪被刑拘，成为广州首宗外卖站长涉刑案件。