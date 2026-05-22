Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

向骑手转售劣质电动车 深圳5外卖站长被刑拘

即时中国
更新时间：08:27 2026-05-22 HKT
发布时间：08:27 2026-05-22 HKT

内地外卖行业快速发展，但外卖骑手闯红灯、逆行、非法改装电动车等危险行为频生。继广州首宗外卖站长遭刑事拘留后，深圳再有5名外卖网点负责人于周二被刑拘。

深圳交警官方微信公众号周二发文称，深圳市龙岗区交警在查处一间企业售卖不及格电动自行车案件时，深挖溯源，发现多间外卖平台站点向该企业采购超标车辆，再转售给外卖骑手。不少骑手驾驶这类违法车辆上路送餐，引发道路交通事故。

通报指出，涉案外卖站点站长、负责人明知车辆不合规，仍受利益驱使，协助违法企业将超标电动车销售给骑手并从中牟利，涉嫌销售伪劣产品罪。涉案5名站点站长及相关负责人已被采取刑事拘留。

内地外卖行业快速发展，部分骑手出现闯红灯、逆行、超速等违法行为，部分平台站点更是漠视安全，默许甚至要求骑手使用非法改装电动自行车、三轮车。

今年1月13日，广州一名骑手在交通事故中当场死亡，骑手承担事故主要责任。调查发现，其配送团队多名骑手均存在驾驶无牌电动自行车、闯红灯、逆行、非法改装等情况。广州交警周一披露，涉事外卖站点负责人因涉嫌重大责任事故罪被刑拘，成为广州首宗外卖站长涉刑案件。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
影视圈
12小时前
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
影视圈
14小时前
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
生活百科
15小时前
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
16小时前
《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众
《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众
影视圈
13小时前
第54期六合彩今晚（5月21日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。资料图片
六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 齐来对冧巴！
社会
11小时前
多相｜佐敦文苑楼单位起火酿1死4伤 300住客疏散 大厦外墙搭有棚架
突发
9小时前
星岛申诉王 | 误将店员推介寿司当「免费试食」 内地游客拒埋单：凭甚么收费？
申诉热话
14小时前
下星期有台风形成？ 移动路径有分歧 一AI 模型料逼近本港？
下星期有台风形成？ 移动路径有分歧 一AI 模型料逼近本港？
社会
20小时前
有片｜私家车逆线冲斑马线 女佣两幼童险被撞 46岁司机涉危驾被捕
00:11
有片｜私家车逆线冲斑马线 女佣两幼童险被撞 46岁司机涉危驾被捕
突发
14小时前