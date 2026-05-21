林志玲宣布拒任台文策院董事 称「重量比想像中沉重」

台湾女星林志玲今日（21日）突然宣布不担任台湾担任文化内容策进院（文策院）董事，称这个身份背后承载的压力与讨论，远超过她的想像。

文策院是台湾在2019年成立的行政法人机构，由文化部监督运作，以支持影视、流行音乐、图文出版、数位出版、时尚设计、艺术支援等文化内容产业的制作和传播。

台媒日前曝光51岁的林志玲将在6月底出任文策院董事，遭部分网民质疑她是否胜任。沉默多天后，林志玲21日在社媒发表声明，为了避免更多非事实的揣测及误解，她决定不承接文策院董事一职。

声明表示，始终真诚地希望，能让台湾所拥有的美好文化被更多人看见。最初接下这份邀请的初衷，是希望能为产业尽一份绵薄之力，「未曾想到这个称谓的重量，比想像中沉重很多很多」。

不过她也说，即使不担任文策院董事，未来仍将持续投入人文文化、儿童医疗与教育、妇女关怀、儿少心理健康等公益议题，相信只要持续单纯且坚定地努力，终有一天能累积出甜美成果，并期待每份努力都能为社会带来更多温柔与正向的力量。