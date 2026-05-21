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被挖盗河南网红树离奇再现身 林业部：主根已被砍断

即时中国
更新时间：19:16 2026-05-21 HKT
发布时间：19:16 2026-05-21 HKT

河南有网红树被缺德人盗挖，事件曝光后，松树突然又被放回原位，可惜松树主根已被砍断。事发地点为河南辉县一棵叫「歪脖子松」的网红树，其位置是黄水乡红旗尖观景台石缝中。数日前，有人发现松树被人挖盗。消息即时引起当地人关注。

《新京报》报道，林业局人周三（20日）表示，树已被悄悄栽回原位，但松树一根树枝被剪断。21日，辉县市自然资源和规划局回应称正用营养土、营养液全力抢救，能否存活尚不明确，警方已介入调查。

有行山爱好者表示，被砍的松树是斜著往山崖外面长，所以被大家称为「歪脖子松」。近年越来越多人到当地行山，「歪脖子松」成为行山人士的必经打卡点。当地人刘先生表示，祖辈都在龙水梯村生活，自他记事时起，松树就长在该位置，在石缝中生长起码四、五十年，历经这么多年风雨，就只有这一棵树能坚挺在红旗尖观景石台上。 

自松树被盗后，有人感慨「百年松树标志没了，红旗尖失去了灵魂」。

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