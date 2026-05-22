神舟二十三号︱央视：香港太空人将奔赴星海 据悉是警队警司黎家盈

央视国防军事频道官方微博「央视军事」今日（22日）发布消息，确认香港航天员将搭乘神舟二十三号飞船升空，这将是中国载人航天任务首次有香港航天员征空。

据央视报道，在第四批航天员选拔中，首次有香港航天员入选。公开信息显示，该名航天员为女性载荷专家，曾为警队出身的总督察黎家盈。香港各界对此表示深感自豪，认为这是香港以多种方式深度参与、服务国家航天事业的重要里程碑。

央视军事在微博的发文。

央视军事在微博发布消息。

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黎家盈是首位奔赴星河的香港太空人。黎家盈现于警队资讯技术支援部门工作，拥有博士学位，专长资讯科技及电脑范围。她在本港出生和成长，育有3名子女。

《星岛头条》早于2024年5月独家报道，黎家盈代表香港入选国家第4批预备航天员载荷专家，有机会成为首名港产女太空人。2025年，在接受警队连串考核后，近日正式获通知喜讯，成功晋升为警司。



据悉，黎家盈当时被借调到保安局，于2023年已到北京接受训练，据悉表现优良，身心素质均达到太空执勤标准。

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去年4月，在酒泉卫星发射中心召开的神舟二十号载人飞行任务新闻发布会上，通报港澳载荷专家最快在2026年执行任务。

