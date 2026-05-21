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中美联合侦破跨国贩毒案 天津及乔治亚州各拘一疑犯

即时中国
更新时间：10:45 2026-05-21 HKT
发布时间：10:43 2026-05-21 HKT

中国公安部今日（21日）通报，中美两国执法部门成功联合侦破一宗跨国贩卖「新精神活性物质」的毒品案，双方已分别在中国天津及美国乔治亚州拘捕涉案疑犯。

据内地传媒引述公安部禁毒局消息指，当局与美国司法部缉毒署自2024年起，已就该宗跨国毒品案展开联合调查。至今年2月，天津警方根据美方提供的线索，成功拘捕一名宫姓疑犯；而在此之前，美方亦已在乔治亚州拘捕另一名美籍同党。

相关新闻：公安部宣布 中美联合侦破走私贩毒案拘5人

中国官方强调，是次案件成功侦破，不仅体现了中美禁毒执法合作机制的常态化运作，亦是双方协同打击跨境犯罪的又一实践成果，彰显两国执法机构对毒品及跨国犯罪活动绝不姑息的严正立场。

近年中美持续推进禁毒合作，据公安部今年4月披露，美国当局早前已透过移民执法合作渠道，将一名涉嫌走私贩卖毒品的中国籍韩姓逃犯遣返交予中方，为近年来美国首度向中国遣返涉毒逃犯，标志着两国执法合作取得新突破。

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