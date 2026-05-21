中美贸易｜商务部将恢复美牛肉企业注册推动降关税

中国商务部美大司负责人昨天针对中美经贸磋商初步成果进行解读，表示将恢复相关美国牛肉企业在中国注册。至于稀土议题则强调，中美有进行充分沟通交流，中国政府依法依规对稀土等关键矿产实施出口管制，对合规、民用的许可申请予以审核。

美国总统特朗普上周访华前夕，中美经贸团队在韩国举行磋商。中国商务部网站昨日发布美大司负责人就有关经贸初步成果进行解读，涉及美中关税、扩大农产品、稀土出口管制、采购飞机、美牛等议题。

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在扩大农产品方面，负责人说，经过磋商，双方就推动解决双方部分农产品非关税壁垒和市场准入问题达成一系列积极共识，并原则同意将相关产品纳入对等降税框架安排，同时还设定了扩大农产品双向贸易的指导性目标。期待双方通过共同降低关税、减少非关税壁垒、扩大市场准入等方式，为双向农产品贸易创造有利条件，推动恢复并不断拓展农产品领域贸易合作。

美国白宫表示，中国承诺连续3年、每年采购至少170亿美元美国农产品。

