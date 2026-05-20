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12306︱山东家长与3岁女候补买车票座位相隔8车卡 官方教路3方法解决

即时中国
更新时间：22:25 2026-05-20 HKT
发布时间：22:25 2026-05-20 HKT

家长乘坐交通工具，一般希望年幼子女坐在身边，方便照顾近日有传媒报道，一名「3岁女童高铁座位与母亲相隔8节车厢」，事件引起网民热烈讨论，甚至有质疑订票系统欠缺人性化。

《北京日报》报道，中国铁路12306技术中心事后核实，该旅客于上周六（16日）晚上9时24分，下单候补2张翌日由青岛至淄博的二等座的车票，其中一张为成人票，一张为儿童优惠票。

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12306系统当晚按照候补兑现的规则，为用户成功兑现车票。兑现时，由于候补需求同一发到站、席别要求的余票仅有2张，且相隔8节车厢，系统为该旅客兑该2张车票。

符合要求车票仅余两张

到了翌日，该旅客将自己的二等座成人车票，改签为同车次的1张一等座，后来再将二等座儿童优惠票退票。该旅客持一等座车票正常登上列车，儿童证件号后续无相关购票信息。

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技术中心指，旅客在提交候补订单支付前，系统会提示「兑现时，将根据您所候补列车的席位实际情况予以分配，多人出行时，可能分配到不同车厢」。

中心又补充，如果家长和儿童一同出行候补兑现的车票不在相邻座位时，有几种解决方式：
一）是在仍有余票的情况下，用户可以尝试在铁路12306进行改签，并在改签页面确认座位分配是否满足需要，再完成改签，也可到售票窗口办理改签；
二）是在没有余票无法改签的情况下，用户可以办理退票，选择其他车次出行；
三）是家长和儿童登车后，可以请求车内工作人员协助更换座位，或自行协商旅客换座。

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