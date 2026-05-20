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老高与小茉︱人气YouTuber八周年首次停直播 「家里有事」惹粉丝猜测

即时中国
更新时间：12:30 2026-05-20 HKT
发布时间：12:30 2026-05-20 HKT

YouTuber上有逾673万订阅的「老高与小茉」频道，在迎来开播八周年前，突然以「家里有事」为由，首次取消周年直播庆祝，加上频道早前传出逃税、改为不露面只用声音做节目等不寻常情况，令粉丝及网民忧虑二人「出事了」。

节目突改纯声音播出

「老高与小茉」夫妇，早前在网络被疯传离婚、涉及逃税被内地拘留等传闻；频道近月更突然将节目形式改为纯声音制作，夫妇二人不再出镜，被怀疑是AI制作；一向擅于神秘学、外星人题材的「老高」，对美国公布UFO档案，竟然不发片等异常。

「老高与小茉」月前改为只用声音不出镜做节目，已引起猜测。
「老高与小茉」月前改为只用声音不出镜做节目，已引起猜测。
人气YouTuber「老高与小茉」突取消周年直播，引起粉丝担忧。
人气YouTuber「老高与小茉」突取消周年直播，引起粉丝担忧。
人气YouTuber「老高与小茉」突取消周年直播，引起粉丝担忧。
人气YouTuber「老高与小茉」突取消周年直播，引起粉丝担忧。

由于5月18日是「老高与小茉」创立频道的周年日，过去也会在当天举行直播庆祝及推出周边产品。不过，今年「老高」却在无预警下，突然发出致歉公告，宣布取消所有5.18活动与直播。

特别是，公告中表示，二人因「家里一些事情需要处理」，决定不举办518相关活动，最引发粉丝不安，担心二人婚姻关系出问题，或其中一人健康不妥。

网民也纷纷留言，「老高真的怪怪的」、「身为好几年的老高付费会员，真的只能说很不寻常，他每年都绝对会开直播的人」、「希望他们平平安安的」、「看起来是帐号交出去了，总要保命可以理解」、「越看越像是坐实了出事的传闻……，真心希望你们平安，希望大家的猜测都是多心」、「还是不露面，真的很不寻常」。

 

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