中国观察：特朗普协助调解中日关系？

中美元首会晤后，即传出日本跨党派日中友好议员联盟与中国驻日大使吴江浩会面，就改善关系交换意见，据报此次会面还是中方建议举行的。因此，一些人就猜测会不会是特朗普访华期间，亲自协助调解，令中日关系改善出现曙光？

日本深陷被边缘化焦虑

根据日方表示，特朗普上周五结束访华行程后，在专机上同日本首相高市早苗通话了15分钟，内容涉及中美关系、地区安全、经济合作以及所谓印太局势。高市在随后的记者会上宣称特朗普「详细介绍了访华情况」，还确认了「牢不可破的日美同盟」。

对于这次特朗普访华，日本一直深陷「被边缘化」的焦虑。说白点就是，日本担心中美关系进一步密切后，自身被「晾在一边」。据报日方曾力邀特朗普在访华前先访日，最终计划落空。



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自去年11月在国会发表「台湾有事」论后，高市政府遭遇北京强烈抵制。两国官方交往遇冷，对华友好议员联盟和中方接触，希望以民间与议会渠道缓解紧张，这是正常不过的举动，中方也明确释放愿对话管控分歧的善意。「日中经济协会」较早前也组织了小规模的访华团，到上海和杭州参观机械人产业，为两国关系试温。

所谓「特朗普调解」的说法看来并不成立。从目前各方透露的元首会晤内容看，两国更多聚焦双边经贸及全球议题，并无为日本调停的议程。特朗普访华后同高市通电话，更多是同盟框架内的礼节性回应，既无承诺也无实质动作，更未介入中日具体分歧。

相关说法也低估了中方在台湾问题上维护主权的决心，也误判美国「本国优先」的外交逻辑，即不会为了日本牺牲中美关系大局。更可能的情况是，特朗普向日方表明了北京在台湾问题上的强硬坚定立场。

日本友好议员同中方展开对话，是日中关系修补的积极起步，但核心障碍仍在日本当局涉台立场未纠正，以及近期连串「军事化」动作引发不满。中日关系改善关键在日方正视历史、尊重中国核心利益，而非依赖第三方。

纪晓华