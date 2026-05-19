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上海浦东狂汉餐厅斩人酿3伤 共同社：两伤者为日本人

即时中国
更新时间：21:08 2026-05-19 HKT
发布时间：21:08 2026-05-19 HKT

再有日本人在内地遇袭。上海浦东周二（19日）中午发生斩人事件，酿成3人受伤。涉案男子已被拘捕。消息指，其中两名伤者为日本人。

日本共同社报道，据日本外务省相关人士透露，3名伤者中有2人是日本人，不清楚伤势如何。报道又指，事发地点为金融机构云集的商业中心。商务大厦内有日资企业的事务所入驻，在内工作的日本人也较多。

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被指为事发地点的日本料理餐厅。大众点评
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公安通报，已拘捕斩人男子。抖音@橙杮互动
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公安通报，已拘捕斩人男子。抖音@橙杮互动
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一名在大厦内的事务所工作的日本男子说：「听说出事儿了，我就去店那边看一看。现场有五六名警察，气氛有些紧张。我经常去那家店吃饭，所以很吃惊。」

浦东公安分局通报，19日12时25分，接报警称世纪大道某商务楼3楼餐厅内有一男子持水果刀伤人。民警到场抓获犯罪59岁杨姓男子，并将3名伤者送医治疗。

警方调查期间，发现杨某某语言混乱、行为怪异，有精神疾病治疗史。目前，案件正在进一步侦办中。 ​

深圳10岁中日混血男童遭男子捅杀

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2024年9月18日，一名在深圳日本人学校就读的小学生，在上学途中遭路人持刀刺伤，事后重伤不治。受害的沈姓10岁男童是中日混血儿，他在母亲面前被袭击，腹部和大腿被刺多刀。事件轰动中日两国，更引发外交风波。时任日本首相批凶手行为极其卑劣，中国外交部对事件表示遗憾，强调属个别事件。

2024年6月，一对日本母子24日下午在等待校车时被一名中国男子持刀斩伤，疑凶其后更试图登上日侨学校校车，当时中国籍女工胡友平奋勇阻止，被连捅数刀重伤，抢救无效身亡。
 

 

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