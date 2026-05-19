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独居深山七旬妇家藏¥42万「血汗钱」被盗 警半日破案追回贼赃

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更新时间：16:15 2026-05-19 HKT
发布时间：16:15 2026-05-19 HKT

浙江省丽水市遂昌县一名70岁老妇，早前将逾40万元（人民币，下同）毕生积蓄藏于家中，不料遭窃贼全数盗走。当地警方接报后，于12小时内闪电破案，成功起回所有失款。涉案积犯近日被法院重判入狱11年，据内地媒体报道，警方周一（18日）更特别安排专车，护送老妇前往银行存入巨款，免除后顾之忧。

窃匪被判囚11年

案情指，居于偏远深山五星村的70岁廖婆婆，多年来靠种茶、养猪，加上丈夫与长子生前留下的款项，省吃俭用攒下逾40.2万元。由于村落出入极不方便，她认为将钱带在身边最安心，遂将这笔用作养老及供孙儿结婚之用的「血汗钱」全数藏于家中。直至去年10月18日，廖婆婆赫然发现巨款不翼而飞，慌张报警求助。

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由于案发现场缺乏闭路电视，警方调查一度面临困难。其后有村民提供线索，指案发当日下午曾有一名形迹可疑的黑衣陌生男子骑轻型电单车入村。警方随即展开追查，于案发后不到12小时内，在衢州市一出租单位将徐姓疑犯拘捕，并顺带侦破另外两宗入屋爆窃案。据悉，徐某为盗窃积犯，去年4月才刚刑满出狱；他最终于本月9日被法院裁定盗窃罪成，重判有期徒刑11年。

存入银行免后顾之忧

随着案件审结，全数款项终可发还。考虑到廖婆婆年迈且居住偏远，警方于昨日（18日）早上派专车接载她到派出所领取现金。为免再生意外，警员耐心劝导并全程护送她前往当地信用社，协助将逾40万元现金妥善存入银行，并再三叮嘱切勿将巨款存放家中，以策安全。

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