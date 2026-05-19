广东56岁汉尿频死忍3年 膀胱生出1.3公斤结石
更新时间：13:52 2026-05-19 HKT
发布时间：13:52 2026-05-19 HKT
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广东湛江有56岁男农民，3年来受到尿频困扰，长期日间不敢出远门，夜晚起身夜尿3、4次，后期更出现排尿困难问题，经历3年折磨后，经医生手术在其膀胱，取出大如两个拳头，重达1.3公斤的巨型结石，治愈他的问题。
每晚夜尿3、4次
患者陈先生（化姓），是湛江徐闻农民，一向健康没有问题，但3年前，开始出现尿频、尿急开始频繁出现，他误以为是前列腺问题，初期自行购药纾减症状，以免影响繁重的农活。
随著病情加重，陈先生后来白天不敢出远门，夜间频繁起床3、4次，越后期，还伴随血尿与尖锐尿痛，每一次排尿都异常痛楚。
陈先生近期，因饱受痛苦煎熬，加上家人力劝，终于到广东医科大学附属医院徐闻医院求医。经检查，陈先生膀胱长有一枚巨型结石。
结石大如两个拳头
医生指，巨型结石大如两个拳头，几乎完全占据膀胱空间，已引发双侧肾盂、输尿管积水扩张，合并严重尿路感染，如不处理，可能引发尿毒症，危及生命。
医疗团队小心翼翼地分离陈先生结石与膀胱壁的粘连组织，规避周围血管、神经损伤，最后终取出重达1.3公斤的巨型结石，把困扰陈先生3年的排尿问题解决。
徐闻医院泌尿外科副主任林渊提醒，50岁以上男性：膀胱结石的形成与不良生活习惯、泌尿系统梗阻、感染等因素密切相关。若出现尿频、尿急、夜尿增多、排尿费力、尿线变细、排尿突然中断（改变体位后可恢复）、肉眼或镜下血尿、下腹部坠胀疼痛、反复尿路感染等症状，切勿自行用药拖延，应第一时间前往正规医院泌尿外科就诊检查。
预防膀胱结石，日常要：
- 多饮水、勤排尿。每日饮水量保持2000毫升以上，不憋尿，减少尿液浓缩；
- 均衡饮食。避免高草酸、高嘌呤、高钙食物过量摄入，多吃蔬菜水果与膳食纤维；
- 及时治疗基础病。前列腺增生、尿路感染等疾病需尽早干预，从源头降低结石发病风险。
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