桥水达里奥：各国争相访华 准「朝贡」时代来临

美国总统特朗普上周访华，全球瞩目。有「鳄王」之称的全球最大对冲基金桥水（Bridgewater Ray Dalio）创办人达里奥（Ray Dalio）直言，美国正丧失其作为全球强国的信誉。中国则不断积累财富与影响力，各国争相到访中国，显示国际局势正进入一个类似「朝贡体系（Tribute System）」的时代。

达利奥发表上述言论之际，特朗普刚结束其访华行程，俄罗斯总统普京也将于明日访问中国。加上去年底访华的法国总统马克龙，以及今年1月到北京的英国首相施纪贤，半年内，中国迎来法英美俄4个联合国安理会常任理事国的领袖。

法英美俄领袖相继来访

达里奥在前日播出的彭博电视节目上表示，美国在80个国家拥有约750个军事基地，长期以来被各国视为可靠的伙伴，但他此前赴亚洲一个月，与多名领导人会面后，感觉到各国越来越不相信美国。

「外界观感正在改变……有不少国家领导人开始前往中国，就像历史上一直存在的朝贡体系，各国前来并承认彼此之间的权力差距。」达里奥进一步解释，他所指的「朝贡体系」并不是一个压逼制度，其中强国将有责任自律守规矩。这位著名投资人认为，国际社会对中国崛起的认可对中方而言至关重要，因此北京非常重视各国领导人的到访。