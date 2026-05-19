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习特会︱中国将年购170亿美元农产品 学者：中美关系走向更稳定新阶段

即时中国
更新时间：08:32 2026-05-19 HKT
发布时间：08:32 2026-05-19 HKT

白宫前日发布中美元首会晤成果事实清单，称中国承诺未来3年每年从美国购买至少170亿美元农产品，并同意解决美国对稀土短缺担忧。中国外交部昨回应，双方经贸团队达成总体平衡、积极的成果。学者朱锋向《星岛》分析，此次元首会晤积极务实，成果丰富，相较9年前中美元首会晤后发布联合声明，虽然此次美方只发布事实清单，但相信内容经双方认可。学者吴心伯认为，中美关系正走向更稳定新阶段。

▍驻京记者杨浚源 ▍

准美国牛肉家禽肉品入口

白宫在事实清单（Fact Sheet）表示，中国承诺在2026年至2028年期间，每年至少采购170亿美元美国农产品。今年购买金额将按比例计算。这笔交易是中国此前承诺购买美国大豆之外的额外采购量。同时，中国批准初步购买200架波音飞机，并将开放美国牛肉和鸡鸭肉的市场准入。两国领导人宣布成立「贸易委员会」和「投资委员会」，作为促进双边贸易投资的框架。

白宫在特朗普上周访华后，宣布中国承诺每年向美购买170亿美元农产品，连续3年。路透社
白宫在特朗普上周访华后，宣布中国承诺每年向美购买170亿美元农产品，连续3年。路透社

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经历去年相互加征关税后，中美农产品贸易明显萎缩。去年10月，中美元首在釜山会谈，中方曾承诺2026年至2028年至少每年购买2500万吨美国大豆。

白宫还写道，中国将回应美国对稀土和其他关键矿产，包括钇、钪、钕、铟供应链短缺的担忧，以及对中国稀土加工设备和技术出口限制的关切。

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中国去年4月开始实施稀土出口管制，以报复特朗普宣布的高额关税。尽管根据去年10月达成的协议，允许稀土自由流通，中国仍严格限制部分稀土出口。

指一致同意伊朗不能拥核武

事实清单还称，中美元首一致同意伊朗不能拥有核武器，并就重开霍尔木兹海峡和「任何国家和组织都不允许征收通航费」看法达成一致。

对此，中国外交部发言人郭嘉昆昨日称，中方愿同美方一道落实好两国元首达成的重要共识，不断丰富「中美建设性战略稳定关系」内涵。中方亦表明在伊朗、朝鲜半岛核等问题上的一贯立场。

事实清单并未提及台湾问题。南京大学国际关系学院院长朱锋指出，特朗普虽作出不支持「台独」的积极表态，但不会旗帜鲜明反「台独」，更不会承诺缩减乃至停止对台军售。美国国内政治势力对「台独」的纵容态势仍会继续。

他指出，此次会晤有效缓和了美国国内强硬势力推动对华全面脱钩的势头。不同于9年前中美元首会晤后发布联合声明，此次出炉双方认可的成果事实清单，前者政治色彩更浓厚，后者内容更务实丰富。鉴于美国11月迎来中期选举，特朗普不愿此次会晤沦为反对党借机攻击的把柄。

学者吴心伯亦认为，此次中美峰会是过去10年来两国最有成效的一次元首会晤。由于习近平主席今秋将访美，双方要为下场峰会创造有利条件，未来一段时期中美合作利好会陆续释放。

但他亦指，美国中期选举结果恐给中美关系带来新挑战，要有足够的思想与政策准备，应对这一关系的激烈波动。

 

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