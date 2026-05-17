港珠澳大桥｜粤港牌司机「惊青」过关 腰缠5公斤纯银锭被截｜有片

拱北海关所属的港珠澳大桥海关近日侦破一宗跨境司机人体藏匿走私案。一名粤港两地牌客车司机企图将重达5公斤的银锭绑藏于腰间及裤袋闯关，最终因形迹可疑被海关人员识破并截获。

刻意回避探测设备

案发于4月3日下午约5时，海关人员在港珠澳大桥珠海公路口岸的入境客车通道执行例行监管时，截查一辆粤港两地牌客车。在检查车辆期间，关员察觉该名司机神色慌张、行迹异常，并刻意回避探测设备，遂要求对其进行搜身检查。

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经进一步搜查，关员在该名司机的腰部及裤袋内，合共起获5块疑似银锭的金属物品，总重量高达5公斤。至本月7日，经相关部门作专业鉴定后，正式确认该批物品为纯度极高的「足银」。

海关部门重申，根据内地相关法律规定，任何人士以藏匿、伪装、瞒报等方式逃避海关监管，携带依法应当缴纳税款的物品入境，均属走私行为。若情节严重并构成犯罪，涉案人士将被依法严肃追究刑事责任。

