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广西轻型货车堕河 酿5死5失联

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更新时间：08:41 2026-05-19 HKT
发布时间：08:41 2026-05-19 HKT

广西环江县一辆载有15人的小型货车上周六（16日）晚坠河，目前导致5人死亡、5人失联，相关搜救工作正在持续开展。

《红星新闻》报道，当日雇主组织28人种红薯，收工后，有13人自行返回，货车则搭载15人返回。据悉，车上人员多为本地中老年妇女，司机是雇主儿子。事发当晚因连日暴雨，水流较急，货车在暴雨中强行通过漫水桥时坠河。事故相关责任人已经被依法拘捕。

横过漫水桥堕河

据央视新闻此前报道，事发于16日晚间，一辆载有15人的农夫车行驶至洛阳镇永权村肯任屯一条漫水桥时，突然失事堕河。据悉，事发的漫水桥宽约4米，长度约100米。

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截至17日凌晨4时，当地救援力量已成功救起6人并送上岸。经医护人员检查后，当中5人暂无生命危险，惟1人被寻获时已无生命迹象，证实伤重不治。

事故发生后，广西当局立即调派大批人力物力展开营救。目前已投入65名消防救援人员及12辆消防车，并配备全套水域救援装备，包括声呐探测仪、潜水用具、橡皮艇及移动照明灯组等，在现场展开大规模搜救。

救援指挥部透露，目前搜救力量已分别部署在12个关键点位，针对失踪的9名乘客进行多点同步搜索。由于事发河段水情复杂，加上正值深夜，增加搜救难度，当局表示会尽全力寻找失踪者。

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