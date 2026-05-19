Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

广西轻型货车堕河 增致6人遇难4人仍失踪

即时中国
更新时间：10:42 2026-05-19 HKT
发布时间：10:42 2026-05-19 HKT

广西环江县一辆载有15人的小型货车上周六（16日）晚坠河，截至19日早上，现场累计搜救11名落水人员，其中5人幸存、6人不幸遇难，4人仍失踪。据央视新闻报道，今天在事故现场，救援人员锁定事故车辆位置，并在车内搜救出一名失联者，目前已无生命迹象。肇事车辆正在打捞中。

《红星新闻》报道，当日雇主组织28人种红薯，收工后，有13人自行返回，货车则搭载15人返回。据悉，车上人员多为本地中老年妇女，司机是雇主儿子。事发当晚因连日暴雨，水流较急，货车在暴雨中强行通过漫水桥时坠河。事故相关责任人已经被依法拘捕。

救援现场。 央视
救援现场。 央视

横过漫水桥堕河

据央视新闻此前报道，事发于16日晚间，一辆载有15人的农夫车行驶至洛阳镇永权村肯任屯一条漫水桥时，突然失事堕河。据悉，事发的漫水桥宽约4米，长度约100米。

相关新闻：广西梧州巴士坠几十米山 警方指8人伤当中3人不治

截至17日凌晨4时，当地救援力量已成功救起6人并送上岸。经医护人员检查后，当中5人暂无生命危险，惟1人被寻获时已无生命迹象，证实伤重不治。

事故发生后，广西当局立即调派大批人力物力展开营救。目前已投入65名消防救援人员及12辆消防车，并配备全套水域救援装备，包括声呐探测仪、潜水用具、橡皮艇及移动照明灯组等，在现场展开大规模搜救。

救援指挥部透露，目前搜救力量已分别部署在12个关键点位，针对失踪的9名乘客进行多点同步搜索。由于事发河段水情复杂，加上正值深夜，增加搜救难度，当局表示会尽全力寻找失踪者。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
生活百科
14小时前
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
政情
5小时前
白雪仙98岁大寿 陈宝珠偕儿子杨天经贺师傅 影迷冒雨守候场面墟冚 人气不减媲美年轻偶像
白雪仙98岁大寿 陈宝珠偕儿子杨天经贺师傅 影迷冒雨守候场面墟冚 人气不减媲美年轻偶像
影视圈
3小时前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
2026-05-18 08:00 HKT
牛头角车祸｜31岁断右脚女子留医5日 惜抢救无效不治 增至两死
00:56
牛头角车祸｜31岁断右脚女子留医5日 惜抢救无效不治 增至两死
突发
12小时前
《爱回家》将大结局李泳豪面临「失业」危机？肩负养家重担救鼎爷财政 公开最新吸金大计
《爱回家》将大结局李泳豪面临「失业」危机？肩负养家重担救鼎爷财政 公开最新吸金大计
影视圈
17小时前
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
影视圈
15小时前
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
影视圈
21小时前
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即时娱乐
2小时前
九龙新界多区突现电力骤降 消防接38宗困䢂报告。
九龙新界多区突现电力不稳 消防接逾40宗困䢂 中电：短暂电压骤降
突发
12小时前