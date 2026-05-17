涉案逾2亿元人民币 中菲联手遣返重大跨境赌案犯

中国驻菲律宾大使馆昨日发布消息，中菲两国执法部门近日合作抓获并遣返涉嫌组织跨境赌博犯罪的陈某某，涉案金额逾2亿元人民币。

据介绍，陈某某伙同他人在境外搭建非法赌博网站，向数千名内地群众招赌吸赌，恶意设置取现门槛赚取暴利，涉案金额逾2亿元人民币。

相关新闻：中菲合作︱涉多宗中国公民绑架谋杀 疑犯自菲遣返受审

搭建赌网招赌 涉逾2亿元

中国驻菲律宾大使馆强调，中国法律禁止任何形式的赌博活动，不允许中国资本投资当地的赌场，不允许中国公民参与经营当地的赌场，不允许当地的赌场对中国公民招赌。中菲将加强执法合作，共同打击跨境赌博活动。

中国驻菲律宾使馆去年2月通报，中菲执法部门合作遣返近百名在菲从事离岸博彩的中国公民。菲律宾移民局2024年7月下令，所有离岸博彩营运商的外籍员工必须在2个月内离境，外界预料将有约2万人受影响，多数为中国人。