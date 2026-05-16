中国海事局5月15日公布，珠海海事局已发出航行警告：5月18日至19日（下周一及周二），每日上午8时至下午5时，南海部分海域将进行实弹射击，期间禁止任何船舶驶入。

根据粤航警282/26号警告，实弹射击范围为以下四点连线的海域：

* （1）21-47.00N 113-38.00E

* （2）21-47.00N 113-41.00E

* （3）21-44.00N 113-41.00E

* （4）21-44.00N 113-38.00E

该区域位于珠江口外南海海域，距离珠海及港澳较近。珠海海事局提醒，所有船只务必提前避开上述水域，以确保航行安全。

珠海海事局已发出航行警告：5月18日至19日（下周一及周二），每日上午8时至下午5时，南海部分海域将进行实弹射击，期间禁止任何船舶驶入。中国海事局

珠海海事局发航行警告 南海部分海域18日起实弹射击。微博/@南部战区

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这类军事训练活动在南海并不罕见，但仍引起船只及航运业界高度注意。特别是即将进入周末的两天，正值不少船只往来繁忙时段，建议相关船公司及船长及早调整航线，预料相关海域届时将有军方船只及人员执行任务。

提醒： 前往南海、珠江口或附近水域的船只，请密切留意最新航行警告，切勿擅自进入禁区。如有需要，可查阅中国海事局官方网站获取最新资讯。