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假学术期刊︱四川警破跨省集团拘13人 4年净赚¥2600万

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更新时间：16:25 2026-05-15 HKT
发布时间：16:25 2026-05-15 HKT

四川雅安公安局13日公布一宗假学术期刊案，犯罪集团长期冒用高校期刊，骗取急待升迁的医疗、教育人员，付出高额版面费印制假期刊。警方拘捕13人，主脑吴某被判缓刑3年半。警方指，犯罪分子犯案4年，赚得超过2600万人民币。

主脑仅判缓刑3年半

雅安公安消息，2024年4月，医疗工作者郭某为晋升职称急需发表医学论文，轻信有渠道可快速代办论文发表，向疑犯转账1.65万元，之后收到一本印有其论文的期刊。郭某以该期刊申请职称时，被揭发论文与期刊俱是伪造。


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警方接报调查后，发现有人自行伪造论文内容、印刷假期刊，以收取高额「版面费」为手段大肆敛财，遂成立专案组调查，发现背后有组织严密的集团，跨省作案。

警方指，犯罪分子分散多地、作案手法隐蔽、资金往来多借用亲友帐户流转，梳理30多万条转账资料、3万多条物流纪录后，发现主脑是吴某，建立了「招揽客户—收取版面费—伪造论文—印刷假刊—邮寄送达」的完整黑色产业链。

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吴某自2021年2月至2024年案发，经营收入达2837.1万元，扣除未收款及经营成本，3年6个月净赚2605万元。

2025年12月，法院对该案作出一审判决，主犯吴某因犯非法经营罪、情节特别严重，鉴于其归案后如实供述、自愿认罪认罚，被判囚2年半，缓刑3年半，并罚款。其余12名成员也分别受到相应法律处罚。

 

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