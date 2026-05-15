张雪机车︱冠军车型820RR供油不畅停产 遭嘲「人出问题要退款，自己仅补偿」

中国电单车品牌「张雪机车」（ZXMOTO）在WSBK「世界超级电单车锦标赛」葡萄牙站夺冠后，声名大噪，海内外订单急增。但其冠军车型820RR，传出油泵供油不畅问题，需要暂停生产出货，张雪承认要重造模具，解决问题才重新出货。有知名博主嘲讽张雪，雷军出问题你建议退款 自己出问题只补偿。

张雪亲拍影片解画

据极目新闻报道，于匈牙利站再次扬威得第一的820RR，被发现有供油不畅风险后，张雪机车官方13日晚发文，承认该车型机油泵有机率出现供油不畅，该车型目前停止生产并暂停交付。

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张雪在影片中表示，经检查发现有两个原因，一是机油泵没有储油空间，二是因为油冷散热的油道偏长阻力偏大，两个问题叠加导致出现问题。整改方案已经做好，并做了20个样本进行测试，问题已经全部关闭，目前正在修改模具，「大约在5月下旬完成，将对所有820RR进行升级，并给予一定的补偿。」

模具完成后，张雪机车将会通知820RR车主前往门店进行免费更换，新的机油泵将彻底解决供油不畅的问题，张雪说：「给予机油泵出现问题的820RR车主两种补偿：一是送两次保养；二是发动机质保延保一年。」



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极目新闻15日以消费者身份咨询了张雪机车重庆九龙坡店，工作人员称，现在店里有200多台820RR没有进行交付，如果现在订车，提车时间要等到8月以后。

知名博主「叽歪数位」发文嘲讽张雪，小米电动车机盖出问题时，张雪当时称雷军应该退款，因「那个钱对口碑、对影响来说，完全忽略不计」，但自己的机车出状况，却只提供补偿，在行销跟企业管理上，还是有很大提升空间。