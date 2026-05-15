气球宗师︱37岁工程师收4000徒弟 狂接订单半月吸金¥60万｜有片

湖北襄阳37岁男子徐登勇，凭借吹气球绝活年收入破百万，培训逾4千名学徒。他原为电子工程师，2013年转行学艺，目前专攻商场与大型活动气球布置。

培训4000徒弟

徐登勇1989年出生，年轻时到广州，从流水线工人做到电子工程师。原本以为人生会这样走下去，直到2013年，他在一个综艺节目上看到嘉宾穿著气球做的衣服，因此产生了兴趣。他认为气球可塑性高、应用范围广，而且门槛低、启动资金少，于是带著三万元（人民币‧下同）积蓄到河南学习这门技术。一个月后学成回来，他在老家南漳县开了一家「气球派对」店。

他面对一些亲朋好友的质疑，亦不在意，继续走街串巷派发传单。逐渐地，他接上宴会、活动现场布置的单子。2015年，他转战襄阳后，更是打开了商场布置、大型活动布景市场，不仅本地订单做不完，更有不少外地客户慕名前来。

2017年，徐登勇先后受邀参加《出彩中国人》《黄金100秒》节目。不久，订单从全国各地飞来，当年收入超100万元，最大的一笔订单是江西一家楼盘的气球艺术展，从策划到执行仅半个月时间，费用60万元。

自创3招延气球寿命

同样是材质气球，一般人做的造型三到四天就漏气变形，但徐登勇做的至少能维持一周。他认为「保质期」是气球商业价值的关键。普通婚宴或生日派对只需撑一天，但商场布置或艺术展则需一周到一个月。为延长气球寿命，他自创三招，从打结手法、套球工艺以及球内注胶上著手。

2022年，徐登勇在湖北省「工友杯」首届「e有绝活」高技能人才大赛中斩获「十佳绝活奖」。《湖北日报》

2019年，中国气球艺术大赛中，其创意作品《神兽龙马》斩获大型组冠军；2023年，他创意设计的10米巨型气球蛋糕造型，被全国近30家超市选用。成名后，徐登勇依托南漳县总工会打造劳模创新工作室，把研发的气球造型编制方法录制成视频，开展线上线下公益培训。截至目前，徐登勇已累计培训4000余名气球造型从业人员。