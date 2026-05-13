家长注意｜深圳6岁童食「生菜包烤肉」惹祸 满身瘀青险当血癌

不少人食日韩烤肉时，都喜欢以新鲜生菜包裹烤肉同吃，认为口感清爽又健康。然而，看似干净的生菜若未经彻底清洗，随时暗藏肉眼看不见的寄生虫！据内媒报道，深圳近日有一名6岁男童因进食「生菜包烤肉」后，全身长满青紫色瘀斑及血肿，家长一度忧心儿子患上血癌。经医院抽丝剥茧后，证实男童是因生吃生菜而感染寄生虫。

真相是寄生虫作怪

据《深圳晚报》，6岁男童小明（化名）早前随家人外出聚餐，期间进食了生菜包烤肉。约一星期后，小明的四肢及躯干无故出现大量大小不一的青紫色瘀斑，部分更形成明显血肿，轻轻触碰便感到疼痛，且伴随食欲不振及精神状态欠佳。家长大惊下将他送往中山大学附属第七医院儿科求医。

经抽血化验，医生发现小明的血红蛋白及血小板数量正常，排除了白血病（血癌）的可能；但其白血球中的「嗜酸性粒细胞」比例却异常飙升至46.2%（正常值仅为0.5%至5%）。其后，化验科透过多次粪便检测及培养，终验出「钩虫」（Hookworm）的虫卵及幼虫，确诊小明因寄生虫感染，引发「获得性嗜酸性粒细胞增多相关血小板功能障碍」（APDE）。

科普知识：为何寄生虫会导致全身瘀斑？

为何进食带有寄生虫的生菜会引发全身瘀青？医学界指出，当钩虫幼虫经口腔进入人体后，会在肠道内定居及繁殖。这种外来寄生虫会激发人体免疫系统的异常反应，从而干扰血小板正常的凝血功能（即APDE）。当血小板无法正常发挥作用时，微血管一旦受到轻微压力，便容易出血并在皮下积聚，形成患者身上的大片瘀斑及血肿。

此外，钩虫是一种常见的肠道寄生虫，其虫卵广泛存在于受污染的土壤中。由于生菜贴地生长，若农地使用了未经充分发酵的农家肥，或灌溉水源受污染，叶片极易沾染虫卵。由于虫卵体积微小，单靠清水难以彻底冲走。值得注意的是，儿童的肠胃黏膜娇嫩，胃酸分泌不足，无法如成年人般有效杀灭进入体内的寄生虫幼虫，加上免疫力尚未发展完善，因此成为感染的高危族群。

三大危险信号需及早求医

幸好，小明在接受口服驱虫药治疗一星期后，血液指标大幅回落，身上亦无再出现新瘀斑，目前正稳步康复中。医生提醒家长，若儿童出现以下三大异常信号，必须及早求医排查：

身体无故出现瘀斑，轻微碰撞即青紫且久不消退； 验血显示「嗜酸性粒细胞」异常升高（寄生虫感染的标志性指标）； 伴随腹痛、食欲差、面色萎黄或乏力等肠道反应及贫血症状。

专家教路：「挑、洗、烫、熟」四大防线

针对日常预防，医疗专家建议市民在处理绿叶蔬菜时应谨记「挑、洗、烫、熟」四大法则，切勿盲目追求生食：

挑： 优先选择正规超市或连锁菜场购买生菜，规模化种植的污染机率远低于无追溯资讯的散装菜。

洗： 切去根部及老叶后，在流动清水下逐片搓洗褶皱处1至2分钟；其后以淡盐水（1升水加10克盐）浸泡10至15分钟，可去除虫卵，最后用大量清水冲净。

烫： 儿童、孕妇及免疫力较低人士，建议进食前将生菜在沸水中汆水（焯水）10至30秒，及后以冷水冲洗保特脆嫩。

熟： 高温烹饪能彻底消除寄生虫感染隐患，为安全起见，建议尽量将蔬菜彻底煮熟后才进食。