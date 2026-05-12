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美国制裁香港4公司指助伊朗售石油 外交部：坚决反对非法单边制裁

即时中国
更新时间：16:48 2026-05-12 HKT
发布时间：16:48 2026-05-12 HKT

美国财政部以协助伊朗进行石油贸易为由，宣布制裁12个个人及实体，当中包括4间香港公司。外交部指坚决反对非法单边制裁。

根据美国财政部外国资产控制办公室公布的名单，被制裁的4间香港公司，分别是Hong Kong Blue Ocean Ltd、Hong Kong Sanmu Ltd、Jiandi HK Ltd和Max Honor International Trade Co Ltd。另外的5间公司，有4间总部位于阿联酋、1间位于阿曼。

它们被指涉及向伊朗革命卫队购入石油，以及安排将石油售出及付运予中国。

美国财长贝森特表示，特朗普政府将会继续加大对伊朗的施压，以阻止他们取得资金，并用于武器、核计划及资助区内代理人组织。

外交部回应说，中方坚决反对没有国际法依据，未经联合国安理会授权的非法单边制裁，将坚定维护本国企业的正当合法权益。

 

 

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