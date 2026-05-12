广东得意妹帮阿妈开档变扫场 拧错油门令75KG卤味全报销︱有片

广州一名卤菜摊主的4、5岁女儿，在母亲忙于准备开档期间，多手把玩陈列食品的电动餐车车匙，结果扭错油门令摊车上数十盘、重达75公斤的食品全部跌落地报废。影片不足24小时获6.6万次转发，留言1.4万条，不少网民也安慰知道闯祸的小妹妹。

2小时极速煮新菜再出摊

广东广州的「李妹妹卤味」10日分享影片，显示当日下午她弄好食物，放在电动餐车上准备开档时，女儿站上车上企图帮忙，期间伸手把玩电动餐车上的车匙，电动餐车虽然已发出提示音，但在场忙于工作的成人却未有留意，最终，小妹妹不小心扭动到油门，电动餐车随即高速往后倒退，再向右边倾侧。

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在场一名成年男子见状，立即抱走在车头的小妹妹，李妹妹等也及时走开，未被电动餐车撞倒。不过，车上数十盘总重约75公斤的卤菜，则已经全数滑到地上报废。

李女士指，清埋现场后，再找家人协助赶制新卤菜，约2小时后才能重新出摊，废弃的卤菜损失约千元人民币。

回家后，知道闯祸的女儿，一副想哭的可怜样向妈妈认错，怕被责骂，在母亲温柔安慰下才敢忆述事发经过。



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网民纷纷留言，赞「李妹妹」情绪稳定，「这样的父母很好，孩子心理会健康的」、「这要是我们小时候 免不了一顿毒打」、「孩子估计吓坏了 还好父母没有太责怪」、「人没受伤就好，孩子也是想帮忙」、「真的没什么好责备的，女儿是想帮忙」。

也有网民质疑，两小时便能重新煮出新卤菜出摊，速度快得不合理。