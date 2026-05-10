Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「多学10分钟，老婆长相会不同」 笔芯文案被指灌输不当婚恋观

即时中国
更新时间：15:11 2026-05-10 HKT
发布时间：15:11 2026-05-10 HKT

内地再有商品推销文案被指意识不良。有浙江温州生产的中性笔替换芯，包装上印有「多学10分钟，老婆长相会不同」，被指向小孩灌输不当价值观。有网民反问，如投诉成立，「书中自有颜如玉」这古书是否也要被禁。

网民：没听过书中自有颜如玉？

综合内媒报道，5月7日有网民发相，指温州市爱好笔业的中性笔替换芯，包装上印有「只要再学习10分钟，老公的职业会不同」或「只要再学习10分钟，老婆长相会不同」的文案，认为是向小学生灌输不当的婚恋观念。

相关新闻：母亲节｜OPPO宣传「阿妈有两个老公」 网民洗版式狠批：低俗当有趣

部份网民符和，认为笔芯的宣传字句带偏小孩，「宣扬陈旧婚恋观」、「男孩学习是为了换颜值高的老婆，是性别刻板印象，毒害学生三观」。

5月8日，温州市爱好笔业工作人员向媒体指，有该款产品，不过目前已经不再生产，应该也不会有别的厂在生产，不过对于该产品文字编辑思路等其他事宜，该工作人员称不太清楚，并表示「后续没有出现过这种不太合适于学生使用的文字。」

更多网民认为事件有矫枉过正之嫌，「话糙理不糙」、「书中自有颜如玉呗，没学过吗」、「这么励志的话语，不是挺好的吗？」、「我觉得好歹是劝人自己努力的」、「确实是这个道理，说了大白话有的人就不想听了」。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
时事热话
4小时前
五桂山凶杀案│野战迷食差价惹不满 遭战友诱上山割颈杀害
五桂山凶杀案│野战迷食差价惹不满 遭战友诱上山割颈杀害
突发
16小时前
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
影视圈
7小时前
TVB主播陈嘉欣报新闻犯罕见错误  尴尬度堪比关家姐「佛都有火」？  曾被封真实版新闻女王
TVB主播陈嘉欣报新闻犯罕见错误  尴尬度堪比关家姐「佛都有火」？  曾被封真实版新闻女王
影视圈
23小时前
30出头夫妇拥500万 深信「4%法则」提早退休 专家：数学上可行 「医疗及通胀急升成最大隐忧」
30出头夫妇拥500万 深信「4%法则」提早退休 专家：数学上可行 「医疗及通胀急升成最大隐忧」
投资理财
10小时前
港币兑人民币点先最著数？网民求教兑$5万反被讽「唔使谂咁多」 附港币换人民币攻略
港币兑人民币点先最著数？网民求教兑$5万反被讽「唔使谂咁多」 附港币换人民币攻略
生活百科
5小时前
房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
生活百科
22小时前
肥妈怒斥李泳汉行径离谱「系咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身养大仔一家：伸手就有畀我都唔做
肥妈怒斥李泳汉行径离谱「系咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身养大仔一家：伸手就有畀我都唔做
影视圈
21小时前
65岁莫少聪金发大眼撞样罗志祥 颜值重回巅峰近况惹网民惋惜：唔吸毒一早系国际巨星
65岁莫少聪金发大眼撞样罗志祥 颜值重回巅峰近况惹网民惋惜：唔吸毒一早系国际巨星
影视圈
6小时前
本港热门顶级「黑卡」大比拼 汇丰首张Privé专供私银客户 AE黑卡首年入场费逾8万
本港热门顶级「黑卡」大比拼 汇丰首张Privé专供私银客户 AE黑卡首年入场费逾8万 
投资理财
2026-05-09 06:00 HKT