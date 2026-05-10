「多学10分钟，老婆长相会不同」 笔芯文案被指灌输不当婚恋观

内地再有商品推销文案被指意识不良。有浙江温州生产的中性笔替换芯，包装上印有「多学10分钟，老婆长相会不同」，被指向小孩灌输不当价值观。有网民反问，如投诉成立，「书中自有颜如玉」这古书是否也要被禁。

网民：没听过书中自有颜如玉？

综合内媒报道，5月7日有网民发相，指温州市爱好笔业的中性笔替换芯，包装上印有「只要再学习10分钟，老公的职业会不同」或「只要再学习10分钟，老婆长相会不同」的文案，认为是向小学生灌输不当的婚恋观念。



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部份网民符和，认为笔芯的宣传字句带偏小孩，「宣扬陈旧婚恋观」、「男孩学习是为了换颜值高的老婆，是性别刻板印象，毒害学生三观」。

5月8日，温州市爱好笔业工作人员向媒体指，有该款产品，不过目前已经不再生产，应该也不会有别的厂在生产，不过对于该产品文字编辑思路等其他事宜，该工作人员称不太清楚，并表示「后续没有出现过这种不太合适于学生使用的文字。」

更多网民认为事件有矫枉过正之嫌，「话糙理不糙」、「书中自有颜如玉呗，没学过吗」、「这么励志的话语，不是挺好的吗？」、「我觉得好歹是劝人自己努力的」、「确实是这个道理，说了大白话有的人就不想听了」。