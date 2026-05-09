南京85kg少女「水桶腰」以为纯粹发胖 医生惊揭患卵巢癌

近日，南京市第二医院（南京市肿瘤医院）妇科余敏敏医生接诊了一名年仅23岁的年轻女孩。本是青春活力的年纪，却因持续腹胀腹痛求医，检查后发现盆腔内竟长有一个直径约20厘米的巨大卵巢肿瘤，最终确诊为卵巢癌。

女孩身高约1.6米，体重达85公斤，属于明显超重。起初她和家人都以为只是单纯发胖，肚子变大、裤腰变紧都是正常现象，从未想过会是疾病。直到腹胀2个月和腹痛了1个月，症状日益严重，才前往医院求医。

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超声波检查显示，她的盆腔内有一个约20厘米大的囊实性包块，几乎占据了大半盆腔空间。进一步抽血检验肿瘤标志物，结果CA199指数急升至约6000（远超正常值），CA153亦有轻度升高。经CT及核磁共振扫描确认，肿块最可能源自右侧卵巢。医院随即为她安排剖腹探查手术，报告证实为中高分化黏液性卵巢癌。目前女孩已完成手术，亦保存了子宫和左卵巢，仍有生育能力，正在接受术后化疗。

盆腔内有一个约20厘米大的囊实性包块。现代快报

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卵巢癌难以早期发现

余医生指出，卵巢癌被视为「老年性肿瘤」，临床上大部分患者都是60岁以上人士，甚至有不少七八十岁的长者。更令人担忧的是，约70%的卵巢癌患者在确诊时已属晚期。她解释：「卵巢位于盆腔深处，体积细小，早期肿瘤几乎没有明显症状，很难被察觉。只有当肿瘤不断增大、超出盆腔，或出现腹水、盆腹腔转移时，患者才会感到腹胀、腹痛或摸到腹部包块。此时往往已经错过了最佳治疗时机。」

医生提醒，年轻女性即使年纪轻轻，若出现不明原因的持续腹胀、腹痛、食欲不振或体重异常变化，都不应掉以轻心，尤其是有家族肿瘤史者，更应及早求医检查。由于卵巢癌早期症状不明显，加上缺乏有效的大规模筛查方法，导致「沉默杀手」的称号。女性应定期做妇科检查，提高自我保健意识，以便及早发现问题。