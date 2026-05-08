沙头角口岸｜市值¥273万1.2万粒珍珠 黑衣女暗藏电动单车闯关被截｜有片

综合内地媒体报道，深圳沙头角海关近日破获一宗利用电动单车走私名贵珍珠的案件。一名女子涉嫌将逾万粒海水养殖珍珠，藏匿于电动单车的电池仓内企图过关，最终被海关人员识破截获。涉案珍珠估值逾273万元人民币，案件目前已交由缉私部门跟进。

据报道，案发当日，海关人员在沙头角边境特别管理区的出区旅检大厅进行日常监管时，发现一名身穿黑衣的女子推著一辆电动单车经过海关监管区，且未有按规定向海关作出申报。期间，关员察觉该名女子神情有异、眼神闪缩，且步伐异常急促，认为大有可疑，遂上前将其截停作进一步查问及检验。

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经海关人员仔细搜查后，在该辆电动单车脚踏板下方的电池仓内，发现暗藏大批疑似珍珠。经现场初步点算，确认该批物品多达12,700粒。

随后，该批检获物品被送往深圳海关工业品检测技术中心进行科学鉴定，最终证实全数为海水养殖珍珠，估计市场价值高达273.26万元人民币。

当局表示，涉案女子因未有如实申报，涉嫌偷逃税款，案件现时已移交海关缉私部门作进一步调查及处理。