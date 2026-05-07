五一假期︱游客坐囚车戴罪枷游街 杭州宋城另类体验惹议︱有片

五一长假期间，浙江杭州宋城景区推出「坐囚车、戴罪枷游街」的互动项目引发争议。该景区回应称，景区成人票价280元（人民币，下同），坐囚车并非强制，而是与场内演员互动环节之一，目的并非要羞辱游客。

网传视频显示，游客们身著宋朝服饰，头和手被关在木制枷锁中「游街示众」，身后还有饰演捕头的景区NPC（互动演员）一路「押送」。不少网友看完直呼此举不吉利，是「花钱找罪受」，但亦有多人认为此举充满创意和趣味性。

杭州宋城游客可坐囚车戴罪枷游街。抖音@叫我小欧同学

杭州宋城游客可坐囚车戴罪枷游街。抖音@叫我小欧同学

杭州宋城游客可坐囚车戴罪枷游街。抖音@叫我小欧同学

杭州宋城游客可坐囚车戴罪枷游街。抖音@叫我小欧同学

景区成人票价¥280

据宋城景区官网，该活动属于全民共创沉浸大戏《我回大宋》的一环，强调「人人皆主角」，让游客深度体验古代生活。进入景区的游客被要求穿宋服和戴面具，若有游客「违规」就会触发景区设定的「趣味惩罚」，除坐囚车游街外，还包括给李师师拉裙摆、帮武大郎卖烧饼、给苏东坡研墨铺纸、当更夫敲更、当众5分钟内吃一只烧鸡等。

景区工作人员回应称，该景区成人门票售价为280元，费用已包含免费换装与面具。坐囚车是互动环节之一，通常会选中未依规定穿著的游客。若游客被选中但不愿游街，也可用现场表演才艺来免罚，现场氛围以欢乐、搞怪为主。