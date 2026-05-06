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联想731部队？︱XG官宣7月31日香港举行演唱会 网民洗板：对于中国来说不可以

即时中国
更新时间：20:15 2026-05-06 HKT
发布时间：18:50 2026-05-06 HKT

日本音乐组合XG周三（6日）官宣，将于7月31日在香港举行世界巡回演唱会其中一站。有内地网民见演唱会举行日子，疑联想起二战时，日本曾对无数中国人进行残酷实验的731部队，即时在XG微博官网留言，质疑日子敏感，甚至提出改期要求。

据XG官方微博「XGALX_XG」今日帖文，XG世界巡回演唱会「THE CORE」将于今年7月31日，在香港亚洲国际博览馆举行，粉丝团「ALPHAZ」可于5月13日开始预购门票。帖文更写道：「See you soon, ALPHAZ！」

帖文一出，即时有大量网民留言，当中包括认为选择在7月31日举行有敏感之嫌，甚至有人提出，如落实这日子，相信无法如期举行。

网民意见：
有在努力减肥：能不能换日子，这么不敏感的吗
Butitsw_1：换时间 别再惹麻烦了
一言不合就冒火：这个时间对于中国来说不可以！！
TiAmo2924：放心，他敢这么选，连这场都肯定开不了
n_nraiti：这日期你是不是疯了？
Lo0r_EnA6：不要731啊

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