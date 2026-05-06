五一假期︱交通出行达15.17亿人次创新高 比去年同期增3.49%
更新时间：18:18 2026-05-06 HKT
发布时间：18:18 2026-05-06 HKT
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内地「五一」假期（5月1日至5日）完结，新华社报道，交通运输部指，为期五天的假期中，全社会跨区域人员流动总量为超过15.17亿人次（151712.8万人次），日均达3亿人次（30342.56万人次），同比增长3.49%。
其中，公路人员流动总量为139172万人次，日均为27834.4万人次，同比增长3.51%。其中，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行总量为119287万人次，日均为23857.4万人次，同比增长2.57%；公路营业性客运总量为19885万人次，日均为3977万人次，同比增长9.53%。
铁路客运总量为10637.7万人次，日均为2127.54万人次，同比增长4.6%。水路客运总量为849.2万人次，日均为169.84万人次，同比下降1.37%。民航客运总量为1054万人次，日均为210.8万人次，同比下降5.74%。
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