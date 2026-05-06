吴柳芳自揭曾暴肥10kg 勉全红婵无惧网暴：「妳已是世界顶尖！」

内地前体操国家队代表吴柳芳近日返回广西老家，周三（6日）接受内地传媒《第一现场》专访。除了以过来人身分，力挺近期饱受网络欺凌的跳水奥运金牌得主全红婵外，她亦回应了早前被师妹管晨辰批评拍片「踩界」（卖弄性感）的风波，澄清双方其实互不相识，从未有过联络。

以自身经历作出勉励

针对全红婵近期因发育期身形变化而遭遇网络欺凌，吴柳芳在访问中以自身经历作出鼓励。她坦言，体操及跳水运动员无可避免要面临青春期发育的难关，自己当年亦曾一度暴肥20斤（约10公斤）。她表示，庆幸当时互联网尚未发达，才未有引起大众的过度关注。

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对于如何应对网民的恶意抨击，吴柳芳直言：「当时面对网暴，我做得最正确的事就是不去看、不去管。」她隔空向全红婵喊话「全红婵已经是世界顶尖人物，没有必要惧怕任何人的言论」，呼吁她不要在意外界的无端批评。

谈「踩界」风波：与管晨辰零联络

此外，专访亦提及吴柳芳早前因拍摄短片，遭体操队师妹管晨辰公开留言，批评其行为「踩界」及不体面，从而引发的巨大争议。吴柳芳再次对该场风波作出回应，坦言两人「从头到尾都是一个不认识的状态」，彼此亦没有联络方式。

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吴柳芳表示，自己并未因此怨恨管晨辰，并大方回应：「她说的也有她的道理，性格可能比较心直口快。」她进一步透露，当时完全没料到管晨辰的一番评论，竟令自己的社交帐号意外狂增600万名粉丝。她解释，事件发酵主要是因为被部分网络自媒体刻意剪接片段及大肆炒作传播，最终才引发如此巨大的舆论风暴。

