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福田口岸︱北上女阔腿裤奇异「激凸」 海关揭绑350支减肥针︱有片

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更新时间：12:00 2026-05-06 HKT
发布时间：12:00 2026-05-06 HKT

福田口岸有女子在入境内地时，步姿古怪之外，松身阔腿裤又有不正常凸起，遭海关检查发现在腿上绑有350支减肥针。

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据海关发布消息，近日，皇岗海关关员在福田口岸对进境旅客及其行李物品进行监管时，发现一名女性旅客经过海关监管区时未向海关申报，且该旅客在行走时步伐僵硬，其身著的黑色阔腿裤上有不规则的突起，疑似有绑藏物品，随即对其进行拦截检查。

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经进一步检查，海关关员在该旅客的大腿和小腿部位均发现用红色胶带缠绕固定的透明包装袋，袋中均装有减肥针剂，经清点共有包装袋14个、减肥针剂350支。目前，该案件已移交海关缉私部门处理。

 

 
 

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