河北航空︱乘客饮用水标「路边」生产 官方急澄清释疑

内地航班的饮用水安全再惹关注。据上游新闻报道，一名旅客早前搭乘河北航空时，惊见机上派发的樽装水，生产地址竟标示为江西某村的「路边」。事件在网上发酵，更有网民揭发该生产商的工商登记参保人数为「0」，质疑是「黑心作坊」产品。

厂家：仅为地名

事发于5.1黄金周，有旅客发现河北航空的「乐云湘」牌樽装水，地址标示极不寻常，引发对水源安全的忧虑。

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面对质疑，生产厂家解释，「路边」仅是厂区的惯用地名，实际水源为深井水，并强调厂房有全自动生产线。然而，对于「0员工」的质疑，厂家仅称生产线自动化程度高，在岗工人不多，未有作进一步正面回应。

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航司：符合规格

另一方面，河北航空澄清，指涉事批次由长沙供应商提供。因厂家所在地无正式门牌，在工商注册时只能使用当地惯称，故包装亦需印上「路边」二字。

航空公司强调，经内部复查，该供应商资质及产品均合规，旅客可放心饮用，并重申对航空食品的采购有极严格标准。