宇树科技︱机械人加州搭内陆机被指电池过大 遭拆电池「昏睡」︱有片
更新时间：18:35 2026-05-04 HKT
发布时间：18:35 2026-05-04 HKT
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上周四（4月30日），西南航空一班从美国奥克兰到圣地牙哥起飞的航班延误了一个小时，原因是因为该航班出现一名与别不同的乘客，其是一名身高4呎的机械人「Bebop」。
据《三藩市纪事报》报道，航班追踪平台FlightAware的资料显示，该航班原定于当日下午2时起飞，但飞机却在停机坪上停留近一个小时。
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一名当时在机上的《三藩市纪事报》退休记者透露，机长透过机内广播解释，是因机上一名「不寻常的乘客」导致延误。
报道指，机械人由Elite Event Robotics公司的员工陪同，该公司专门为各种活动提供机械人租赁服务，而「Bebop」本为中国宇树科技生产的G1基础款人形机器人。该公司更在IG上贴出机械人上机前跳舞的影片，见不少
西南航空证实，机械人有购买座位，但登机后，机组人员认为这违反西南航空关于大型随身物品的规定。后来Bebop被移至靠窗座位，航空公司人员暂时没收电池，让机拚械人的飞行中「沉睡一会」。
航空公司在声明中解释：「该装置的锂电池超过允许的最大尺寸，因此要求乘客将其取出。」
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