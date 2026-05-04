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中国观察：中方密集表态 习特会确定三大议题

即时中国
更新时间：09:03 2026-05-04 HKT
发布时间：09:03 2026-05-04 HKT

美军C-17运输机5月1日降落北京，标志本月中美元首会晤已基本敲定。此前的4月30日，中美外长、中美经贸牵头人罕见同日通话，加上中国驻联合国代表傅聪的公开表态，「习特会」三大核心议题——台湾、经贸、伊朗已清晰浮面。

台湾议题位列首位，是中方不可动摇的底线。外长王毅同美国国务卿鲁比通话时，明确指出台湾问题事关中国的核心利益，是中美关系的最大风险点。美方应信守承诺，作出正确抉择。所调「抉择」，可以理解为要求美方在峰会上明确反对「台独」。

相关新闻：美军C17运输机5.1降落北京 疑为特朗普访华前运输物资｜有片

经贸仍是中美博弈的重点领域。副总理何立峰与美财长贝森特视频通话时，中方就近期美对华经贸限制措施表达严正关切。在中国外交语境中，「严正关切」是中等偏强的正式表态，介乎于「密切关注」和「严正交涉」之间，语气不轻。

事实上，中国同特朗普2.0政府举行了六轮经贸谈判，双方仍存不少分歧，包括美方持续以301调查及新增关税施压，在半导体、AI等领域加码出口管制等等，相信经贸仍会是「习特会」的焦点，但具体操作将由中美经贸高层继续协商。

相关新闻：特朗普访华｜傅聪：霍尔木兹海峡若持续关闭 将成中美会谈重要议题

最后是伊朗议题，其关乎全球能源安全。5月1日，中国正式接任联合国安理会轮值主席，中国驻联合国代表傅聪在记者会上，再次呼吁美伊停火、恢复谈判，尽快开放霍尔木兹海峡。傅聪表示，如果当特朗普总统本月访问中国时，霍尔木兹海峡仍然关闭，这个问题必将成为中美峰会的重要议题，显示出中方对问题的高度重视。

据了解，特朗普此次访华只有36小时，虽然全球关注，但其象征性意义大于实质，相信难以在台湾、经贸、伊朗三大议题上达成突破性共识。此行更偏向高层沟通，释放稳定中美关系的信号，具体争议仍留给后续层级谈判慢慢磨合。

纪晓华

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