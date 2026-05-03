福建女叹榴梿「队」白酒 生一反应呼吸衰竭险死

福建有女子近日吃榴梿又喝了200毫升白酒，事后全身爆发大片荨麻疹、胸闷、呼吸困难，血氧一度跌至78%。经急救始脱离生命危险。医生指，事故涉及双硫仑反应引发的呼吸衰竭。

海峡都市报、潮新闻等报道，急诊科医生分析，榴梿成分与酒精相互作用的化学毒性反应。医生指出，榴梿中富含多种含硫化合物，这类物质会像「头孢配酒」一样，强烈抑制肝脏中乙醛脱氢酶的活性。在摄入酒精后，乙醇代谢产生的乙醛无法及时分解，从而在人体内大量堆积。

乙醛蓄积会导致心率失常、呼吸道痉挛，严重时可直接导致呼吸循环衰竭，危及生命。专家强调，公众常以为榴梿与酒相克仅是「上火」，实则存在明确的病理机制。

医生特别提醒：食用榴梿前后24小时内，应绝对避免摄入任何形式的酒精，包括白酒、啤酒、红酒以及含有酒精的藿香正气水、料酒等。

对于过敏体质者或本身肝功能不佳的人群，榴梿与酒类的食用间隔建议拉长至3天以上，以确保肝脏代谢功能恢复正常。