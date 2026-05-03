全国首支机械人交警中队5．1杭州上岗

五一假期首日，全国首支交通管理机械人中队，在浙江杭州正式上岗执勤。这支由15台机械人组成的队伍主要承担非机动车和行人违法劝导、交通指挥和游客问路指引等任务，旨在提升交通秩序管理效能。

每日持续执勤8至9小时

西湖景区假日人流密集，游客查询路线需求较多。民众只需走近交管机械人，点击机身互动屏的「我要说话」键即可向其提问，搭载语音大模型的机械人会快速识别诉求，结合即时路况与地理位置，以图文形式为游客规划路线。



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全国首支交通管理机械人中队，在浙江杭州正式执勤。澎湃新闻

全国首支交通管理机械人中队，在浙江杭州正式执勤。澎湃新闻

全国首支交通管理机械人中队，在浙江杭州正式执勤。澎湃新闻

杭州交警部门介绍，15台机械人被投放在各个城区重点路口，全面覆盖西湖景区、湖滨商圈、城市主干道等核心地段。

此前，这支队伍已先后参与了3月西湖半程马拉松、4月杭州女子半程马拉松赛事中的交通保障，累积充足实战经验。



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据悉引入这支队伍主要是为解放警力。机械人可全天候运作，每日持续执勤8至9小时，承接大量重复性、基础性工作，这可令传统交警专注处理交通意外、严重违法执法、安全隐患排查等突发工作，优化整体执勤配置。