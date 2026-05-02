Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

女学生孭BB公仔男生陀西瓜 校方：体验凑仔之苦防早恋

即时中国
更新时间：07:00 2026-05-02 HKT
发布时间：07:00 2026-05-02 HKT

贵州遵义一间特训学校，要求女学生要孭假婴儿公仔上堂、食饭、洗衫，模拟凑BB的辛劳，影片引起网民关注。涉事学校解释，要学生孭假BB公仔返学，是要让学生体会未成年产子的代价，以防止早恋早生仔。

专纠正追星厌学等行为

网络近日引起关注的多条影片，拍下多名穿迷彩服的未成年女学生，孭着穿有不同颜色衣服的塑胶婴儿公仔，在学校内上课和生活。

女学生孭着假BB，在饭堂吃饭、洗衣服甚至落田除草，在宿舍床上则抱着公仔，模拟照顾婴儿的情境。

发放上述影片的「贵州综合教育孙老师」解释，他们的学校是专门辅导有追星、厌学、沉迷游戏、早恋等问题的学生。

「孙老师」指，要女学生孭著假公仔学习和生活，是「感恩课」的一部份内容，目的是让她们体会到照顾婴儿的辛劳，以及过早生育对她们未来的影响，「为柴米油盐去困惑」、「不希望女孩在花季成为人母，体验当妈的苦，就不敢早恋了」。

网民除讨论孭假婴儿公仔的教育效果外，还批评校方只让女学生孭假BB，是存在性别偏见，认为男生同样要接受摸拟怀孕，才能警醒「搞出人命」的后果。

「孙老师」之后的影片，陆续增加了男学生在腹部绑上西瓜模拟怀孕、以及与女生看齐要孭著假BB洗衣服的内容，让男生也体验育儿的琐碎。

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
咖喱黄雅慧被所属医美中心炒鱿兼报警  指涉侵犯病人私隐  曾参加《造星》被封「最美医生」
咖喱黄雅慧被所属医美中心炒鱿兼报警  指涉侵犯病人私隐  曾参加《造星》被封「最美医生」
影视圈
10小时前
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
社会
17小时前
陈炜自爆曾爱上欧锦棠陷抑郁 趁对方生日送DIY礼物 陈晓华拍剧险精神崩溃惨被寸爆
陈炜自爆曾爱上欧锦棠陷抑郁 趁对方生日送DIY礼物 陈晓华拍剧险精神崩溃惨被寸爆
影视圈
12小时前
三代港姐冠军世纪同框 51岁向海岚年纪大廿年状态完胜？ 圈中著名富婆曾传恋功夫巨星
三代港姐冠军世纪同框 51岁向海岚年纪大廿年状态完胜？ 圈中著名富婆曾传恋功夫巨星
影视圈
14小时前
「外卖党」白撞西湾河屋苑 大婶疑扮送餐拉闸敲门 遇上户主砌词松人 网民警惕：探路｜Juicy叮
「外卖党」白撞西湾河屋苑 大婶疑扮送餐拉闸敲门 遇上户主砌词松人 网民警惕：探路｜Juicy叮
时事热话
16小时前
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨资料图片）
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮
时事热话
21小时前
卖金套现攻略 黄金价值点计？卖金四大途径 实金饰金牌价比较
卖金套现攻略 黄金价值点计？卖金四大途径 实金饰金牌价比较
投资理财
2小时前
陈炜期待与罗嘉良合作《正义女神》前传 澄清没「碌大眼」搞笑向眼药水广告招手
05:31
陈炜期待与罗嘉良合作《正义女神》前传 澄清没「碌大眼」搞笑向眼药水广告招手
影视圈
7小时前
六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮
时事热话
18小时前
日本赏樱游客。 新华社
退订潮涌航班大减 日本赴华旅游人数跌9成
即时中国
22小时前