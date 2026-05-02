女学生孭BB公仔男生陀西瓜 校方：体验凑仔之苦防早恋

贵州遵义一间特训学校，要求女学生要孭假婴儿公仔上堂、食饭、洗衫，模拟凑BB的辛劳，影片引起网民关注。涉事学校解释，要学生孭假BB公仔返学，是要让学生体会未成年产子的代价，以防止早恋早生仔。

专纠正追星厌学等行为

网络近日引起关注的多条影片，拍下多名穿迷彩服的未成年女学生，孭着穿有不同颜色衣服的塑胶婴儿公仔，在学校内上课和生活。

女学生孭着假BB，在饭堂吃饭、洗衣服甚至落田除草，在宿舍床上则抱着公仔，模拟照顾婴儿的情境。

发放上述影片的「贵州综合教育孙老师」解释，他们的学校是专门辅导有追星、厌学、沉迷游戏、早恋等问题的学生。

「孙老师」指，要女学生孭著假公仔学习和生活，是「感恩课」的一部份内容，目的是让她们体会到照顾婴儿的辛劳，以及过早生育对她们未来的影响，「为柴米油盐去困惑」、「不希望女孩在花季成为人母，体验当妈的苦，就不敢早恋了」。

网民除讨论孭假婴儿公仔的教育效果外，还批评校方只让女学生孭假BB，是存在性别偏见，认为男生同样要接受摸拟怀孕，才能警醒「搞出人命」的后果。

「孙老师」之后的影片，陆续增加了男学生在腹部绑上西瓜模拟怀孕、以及与女生看齐要孭著假BB洗衣服的内容，让男生也体验育儿的琐碎。