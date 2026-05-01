五一坐地起价？ 杭州民宿奇招尽出 吓客「好多蛇」逼退订

内地「五一」黄金周期间，旅游业乱象再生。浙江杭州淳安县一间民宿，近日被揭发为迫使已预订的顾客取消订单，竟以「酒店蛇很多」作为荒诞理由，事件引发网民热议。当地官方今日（5月1日）通报，已对涉事民宿立案调查，并已透过政府资金池，向消费者双倍赔偿订单价款。

民宿涉违法官方立案调查

综合内地媒体报道，事件于4月30日在网络曝光，有网民指控淳安县一间民宿，以「蛇踪处处」等不实理由，强制要求已成功预订的顾客退单，疑为在假日期间「坐地起价」，将房间以更高价格转租。

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事件引起千岛湖旅游局高度重视，并迅速成立工作组到场核查。据淳安县市场监督管理局现场调查后指出，该民宿拒绝消费者正常入住的行为，已涉嫌违法违规，当局将立案调查。

政府资金池先行赔付双倍返还

为保障消费者权益，当局已主动联络受影响的顾客。依据《淳安县星级旅游饭店消费纠纷赔偿指引》中「酒店违约取消客人预订的客房，客人可要求酒店双倍返还订单价款」的规定，已透过政府设立的资金池，先行向该顾客完成赔付。