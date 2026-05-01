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中国观察：选拔敢打硬仗干部 决不重用老好人

即时中国
更新时间：09:26 2026-05-01 HKT
发布时间：09:25 2026-05-01 HKT

今年是中国共产党成立105周年和「十五五」开局之年，中共全党开展树立和践行正确政绩观学习教育，并为明年二十一大换届预热。新一期北京《求是》杂志首度刊登中共总书记习近平1月20日在省部级学习四中精神专题研讨班上的讲话原文，讯息量巨大。

何谓正确政绩观，习近平总结为「从实际出发、按规律办事」，科学决策、实干苦干、造福人民。错误政绩观则是从个人或小团体利益出发，心浮气躁、急功近利、弄虚作假、盲目蛮干，搞「形象工程」、「政绩工程」，留下包袱和隐患，引起民众强烈不满。

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习近平强调，「面对外部打压遏制，面对经济社会发展中的深层次矛盾和问题，面对各种歪风邪气，全党同志特别是领导干部要挺身而出、迎难而上，敢于斗争、善于斗争」。

各级党组织要「着力培养选拔敢打硬仗、善打胜仗的优秀干部。对那些遇到矛盾就绕道、碰到难题就低头、见到风险就缩身、关键时刻不亮剑的干部，在是非曲直面前模棱两可、当老好人的干部，决不能重用。」

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除了提及用人标准外，讲话还触及各地正在编制的五年规划，「规划科学是最大的效益，规划失误是最大的浪费，规划折腾是最大的忌讳。科学编制规划，务必贯彻定位准确、边界清晰、功能互补、统一衔接的要求，坚持科学决策、民主决策、依法决策。」

地方五年规划 坚持科学民主决策

习近平说，地方规划要与国家规划衔接好，同时因地因事制宜，「确保定了就做得到、能落地见效」。他批评有的地方和部门在规划编制中存在脱离实际、盲目跟风，层层加码、急躁冒进，粗制滥造等问题。

目前，香港政府及社会各界也正就制订首个港版五年规划做准备，习近平这篇讲话已把编制规划的原则方针说得相当具体。

纪晓华

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