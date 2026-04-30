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北京直击｜京明禁飞禁售无人机 顾客赶购「尾班机」 库存售罄大疆提前下架

即时中国
更新时间：08:20 2026-04-30 HKT
发布时间：08:20 2026-04-30 HKT

5．1起将实施全市禁飞、禁售无人机新规，行业龙头大疆昨午4点时起全面下架北京门店有关产品，线上平台亦同步停止向北京发货。《星岛》记者昨走访北京大疆国贸旗舰店，见到多名顾客赶在禁令生效前到店「抢购」，销售人员透露，本月无人机卖得非常火爆，库存已基本售罄。内地无人机行业今年迎来史上最严监管，明起全国所有无人机须完成实名登记方可启动。

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昨日下午3时许，《星岛》记者在位于北京商务中心区的大疆国贸旗舰店见到，多名顾客正在向工作人员咨询无人机购买流程与库存状况。店内展台上除多款无人机样品外，还摆放着运动相机、云台相机、穿戴相机等设备。

过去1个月卖得非常火爆

销售人员对记者表示，过去1个月无人机卖得非常火爆，「其实目前库存已经基本卖光了，大家跟抢白菜似的，我们是天天加班，昨天（28日）一天就卖了几十台无人机，有几十万元人民币的销售额。」

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内地「界面新闻」引述大疆工作人员消息指，昨午下午4点时前，全北京仅大疆国贸旗舰店还有部分无人机产品短暂在售，售价与官网持平，并无额外优惠；下午4时后，北京所有大疆门店均停止销售无人机产品。按照规定，北京地区所有无人机须在4月30日前清库，线上管道亦不再发货，明日起若用户想在线购买大疆无人机，需将货品寄往外地地址。

电商平台方面，截至昨日下午，京东平台部分大疆无人机仍可正常下单，预计4月30日前能送达北京；而天猫大疆官方旗舰店内，大部分无人机产品已标注「此商品不支持在当前地区（北京）销售」。

北京史上最严无人机规定

被外界称为「北京史上最严无人机规定」的《北京市无人驾驶航空器管理规定》，明日起正式施行。根据规定，北京全市将被划为无人机管制空域，所有室外飞行活动均需提前审批；同时严禁在京销售、出租无人机及其核心零部件，外地来京人士亦禁止运输、携带无人机及其核心部件入境。

此外，两项强制性无人机国家标准明日亦同步实施。该标准明确要求，全国所有无人机必须完成实名登记方可启动，并在飞行时主动

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