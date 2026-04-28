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潜逃20年︱云南汉奸亲嫂出狱再寻仇 田永明杀救人村民终伏法

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更新时间：15:05 2026-04-28 HKT
发布时间：15:05 2026-04-28 HKT

云南田永明1996年强奸大嫂，刑满出狱后再向被害人寻仇，期间杀死见义勇为的村民。田永明潜逃近20年后被捕，28日被执行死刑。

行刑前与近亲会面

据新华社报道，28日，云南省玉溪市中级人民法院遵照最高人民法院下达的执行死刑命令，对田永明执行死刑。玉溪市人民检察院依法派员临场监督。执行前，田永明与其近亲属进行了会见。

田永明潜逃20年始被捕。
田永明潜逃20年始被捕。
刘铭富为了救人遭田永明杀害。红星新闻
刘铭富为了救人遭田永明杀害。红星新闻

田永明1996年9月强奸大嫂赵某某丑行败露后，持刀追斩赵某某，被判囚8年。

相关新闻：强奸大嫂恶男出狱后报复 刺死英勇途人判死缓法院提重审

2002年7月15日刑满后，田永明再向赵某某寻仇，遭村民刘铭富阻止，田永明持刀将刘杀害。田永明之后潜逃，直至2022年2月24日被拘捕。

2026年2月3日，云南省高级人民法院经再审，以故意杀人罪宣判田永明死刑，剥夺政治权利终身，并依法报请最高人民法院核准。最高人民法院经覆核依法核准田永明死刑。

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