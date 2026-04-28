豪华墓地索价200万 吉林成立工作组整改

独门独户，上下两层，门前立有一对抱鼓石，铜色大门搭配金色兽头门环……这般仿古建筑并非豪华别墅，而是吉林四平市伊通满族自治县长庚生态园陵园内的「祠堂墓」。该园近日被曝兴建成排豪华墓地，部分墓穴面积远超规定标准，且疑涉占用耕地与林地。目前，吉林省已派出工作组核查督办整改情况，相关公职人员已被问责。

四平市民政局工作人员对《极目新闻》表示，已对此生态园的超规格墓地实施封存管理，对已建成墓地要求整改，陵园计划将35座违规墓地改为骨灰格位，目前已完成1座墓地改建，对外免费存放骨灰。据称，长庚生态园占地约2300亩，园内规划多个墓区，价格从2万余元至10万元（人民币，下同）不等。35座「祠堂墓」为2021年修建，两层墓穴面积超30平方米，每座售价约200万元，目前已停售。

这座公墓与附近村屯仅一墙之隔。村民反映，公墓占地涉及农村集体土地，征地之初曾对外宣称开发生态旅游项目，历时近8年，却仅见墓园建设。