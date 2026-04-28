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铁路局原局长费东斌 收巨额财物被公诉

即时中国
更新时间：09:00 2026-04-28 HKT
发布时间：09:00 2026-04-28 HKT

国家铁路局原局长费东斌涉嫌受贿一案，近日由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。最高人民检察院以涉嫌受贿罪对费东斌逮捕。吉林省长春市人民检察院已向长春市中级人民法院提起公诉。检方指控其利用职务便利，为有关单位和个人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，应当以受贿罪追究刑事责任。

高检网昨日消息，经查，费东斌丧失理想信念，背弃初心使命，政治意识淡漠，搞投机钻营，结交政治骗子，对抗组织审查；组织原则缺失，不按规定报告个人有关事项，在干部选拔任用等工作中为他人谋取利益；违规收受礼金；大搞权钱交易，利用职务便利为他人在企业经营、工程承揽、职务调整等方面牟利，并非法收受巨额财物。费东斌构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

56岁的费东斌，是二十届中央候补委员，2005年起历任沈阳、北京、济南铁路局副局长，呼和浩特铁路局局长，呼和浩特市委副书记，河南省副省长等职，2022年任国家铁路局党组书记、局长。其于2025年6月被查，12月被「双开」。

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