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辽宁警扣押3公斤黄金30年未检控 物主或获赔偿和解

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更新时间：16:43 2026-04-27 HKT
发布时间：16:43 2026-04-27 HKT

辽宁公安30年前以怀疑走私为由，将一名民众近3公斤重的黄金扣押，将对方收容审查11日，但公安方面一直未就案件提起诉。案件纠缠30年后，近日双方有望和解，物主有望获得赔偿，事件成为微博热搜。

网民诘问：金子在哪里呢？

据《新京报》报道，潘永嘉1996年5月购买2859.2克黄金制品（18k金，黄金含量75%）后，被辽宁省营口市盖州市公安局以涉嫌走私犯罪为由扣押。

潘永嘉当时被公安收容审查11日，缴交5万元（人民币，下同）才获保释，但黄金则被公安扣押，一直未获发还。

潘永嘉多次向盖州市公安局询问案件调查进展和被扣押黄金的下落，但都没有得到确切回复。至今，盖州市公安局未对潘永嘉作有罪认定、未处置扣押黄金、未返还保证金。

潘永嘉30年前被扣押的3公斤黄金一直未获发还。新京报
潘永嘉30年前被扣押的3公斤黄金一直未获发还。新京报
潘永嘉30年前被指怀疑走私黄金但一直未被检控。新京报
潘永嘉30年前被指怀疑走私黄金但一直未被检控。新京报

76岁的潘永嘉今年1月，向盖州市公安局提出刑事赔偿申请，被盖州市公安局以超过请求时效、不符合申请条件为由作出不予受理决定。​

潘永嘉不服，向营口市公安局申请复议。2026年3月，潘永嘉在提交给营口市公安局的《刑事赔偿复议申请补充材料》中称，盖州市公安局违法扣押黄金制品的行为符合《中华人民共和国国家赔偿法》第十八条规定，应优先原物返还；若黄金制品已被处置，需按本决定作出当日上海黄金交易所金价赔偿。潘永嘉未被追究刑事责任，赔偿义务机关无合法依据占用5万元保证金，依法应予全额退还。

相关新闻：走私黄金 | 中港客安全套藏金粉吞肚走私日本 东京成田机场3个月破获30宗

张铁雁表示，除了黄金制品和保证金，潘永嘉要求的赔偿还包括从1996年5月6日至今的利息。此外，潘永嘉被限制人身自由11天，涉及人身损害赔偿金问题，盖州市公安局还应为潘永嘉消除影响、恢复名誉。

网民对潘永嘉的遭遇纷纷留言，「被国民党抢了，休想要回来」、「还好，命保住了」、「1996年的5万元保证金，2026年全额返还」、「可想而知........辽宁的幕」、「天真的还想要利息」、「人活著，已经很幸运了」、「金子在哪里呢？」

 

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