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自制「破案」︱诱6未成年吸「太空油」再拉 南京派出所副所长获刑5年

即时中国
更新时间：13:00 2026-04-27 HKT
发布时间：13:00 2026-04-27 HKT

江苏南京派出所副所长马某为完成「查处任务」，诱使6名未成年人吸食太空油电子烟，再将他们查处归案。马某近日一审被判有期徒刑5年，3名参与犯罪的社会人员同时获刑。

为完成「查处任务」

《新京报》报道，一审判决书显示，马某为完成查处任务，找到社会人员徐某提供涉毒线索。徐某没有找到，询问马某「依托咪酯的线索是否可以」，获马某认可。

2024年1月，徐某通过他人召集6名未成年人，马某随后将含有依托咪酯（旧称：太空油毒品）的电子烟交给徐某。徐某等人在宾馆内引诱6名未成年人吸食，再联系马某将众人「查获」。

依托咪酯具有很强的致幻性和成瘾性，吸食后可能导致血压下降、肌肉抽搐、幻觉甚至昏迷，严重损害身心健康。

《极目新闻》评论员吴双建表示，事件令人震惊。表面上看，是涉事警察目无法纪，严重侵犯未成年人合法权益；从本质上来看，是考核机制出了问题。

评论质疑为何派出所「会有涉毒案件的考核指标？指标是谁下达的、是否符合实际？」，并呼吁严肃追责相关负责人。

 
 

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