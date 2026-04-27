油价飙升日系车「断供」 中东客涌北京车展抢国产电车

全球规模最大车展北京国际汽车展览会开幕，《星岛》记者现场直击，本届车展热度空前，38万平方米的展馆人头涌涌，外国客商的密度明显增多。霍尔木兹海峡航运危机令日系车集体「断供」，不少中东经销商将中国汽车作为市场替代首选。德国大众、平治汽车高管亦组团围观比亚迪、华为展台。内地知名经济学者盘和林对《星岛》称，中东战火持续推高油价，传统燃油车用车成本大幅攀升，兼具高性价比与实用性的中国锂电新能源车，顺势成为全球经销商的首选采购品类。

▍驻京记者杨浚源 ▍

北京车展上周五正式揭幕，展期持续至5月3日。本届车展人气创新高，人气远超往届，现场不同肤色的外国客商随处可见，小米、华为、比亚迪等展台被围得水泄不通。中外客商、媒体记者及直播博主云集，拍照测评、直播推介、商务洽谈同步进行，氛围火爆。

车展开幕当天，德国大众汽车董事会成员组团观摩了比亚迪展台，平治董事会主席康林松也出现在比亚迪和华为展台，近距离考察中国电动汽车的前沿技术与产品实力，尽显中国汽车产业的全球关注度。

油价飙升日系车「断供」下，中东客户纷涌到北京车展抢国产电车。新华社

油价飙升日系车「断供」下，中东客户纷涌到北京车展抢国产电车。新华社

欧非等地展现强烈代理意愿

中东战火令全球汽车供应链剧烈震荡，冲击日本车企。丰田宣布在3月、4月分别针对日本本土生产的中东出口车型减产2万辆和1.8万辆；马自达则5月底前停止面向中东的出口生产……不少中东客商议紧急调整采购清单。

来自沙特利雅得的汽车经销商穆萨对内地《每日经济新闻》坦言，当地丰田热门车型库存已空缺一月之久，消费者转向中国品牌，所以「我得找到更多能填满展厅的中国车。」

「丰田车源急剧减少，马上无车可卖，」同为沙特经销商的阿卜杜拉同时代理丰田与长安汽车，如今将大部分展厅空间留给长安汽车。他称，中国品牌车型较同级日韩车价格低20%至40%，且标配全景天窗等实用配置，精准契合当地年轻群体需求。

中国汽车的出海吸引力亦辐射欧洲、非洲等全球多地。上汽大通国际部相关负责人表示，车展开幕当天，他接待了西班牙、意大利、中东和非洲等6组海外代理商，他们都有强烈的代理意愿。

「卖中国车是有利可图的。」中国汽车在埃及市场的份额亦持续扩大，埃及汽车经销商Arabiat副董事长塔阿纳尼表示，虽然目前当地销售汽车以韩国和欧洲品牌为主，未来市场将更趋向销售中国品牌。

中东战事导致国际油价高企，间接放大了中国电动车的竞争优势。中国汽车工业协会的数据显示，3月份中国新能源汽车月度出口量为37.1万辆，按年增长超过100%。

学者盘和林指出，北京车展进一步增强了中国电动车的吸引力，但出海还要多管齐下。现阶段国产锂电池车出海，除借助国际展会展示产品实力，更要深耕海外配套体系建设，前期需布局充电桩、储能等基础配套设施；后期完善海外配件库存、维修服务等售后体系。