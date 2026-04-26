港珠澳大桥｜184张PS5游戏光碟绑上身 走私客步态僵硬断正｜有片

拱北海关近日公布，旗下港珠澳大桥海关早前破获一宗旅客以「人肉绑藏」方式，走私游戏光碟入境的案件，合共检获184张光碟。涉事旅客因走路姿势僵硬、神情可疑而被关员截查，最终人赃并获。

深夜过关神色慌张

据拱北海关通报，事发于3月15日凌晨约3时，港珠澳大桥珠海公路口岸的入境大堂如常运作。当值关员在监管期间，发现有多名选择「绿色通道」（无申报通道）过关的旅客，其走路姿势显得异常僵硬，且神情紧张，遂将他们逐一截停作进一步检查。

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经关员仔细查验后，发现这些旅客利用保鲜纸等塑胶薄膜，将一批游戏光碟紧紧缠绕并藏于腰部及腹部等身体部位，企图瞒天过海。

承认为赚「带工费」带货

经点算后，关员在该批旅客身上，共查获184张走私游戏光碟。在关员的诘问下，涉事旅客承认是为了赚取「带工费」，而协助他人将该批货物携带入境。