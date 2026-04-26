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挂名自雇续签︱蛊惑中介社媒诱港漂「入股」 当弹珠机店合伙人索价逾15万

即时中国
更新时间：08:36 2026-04-26 HKT
发布时间：08:36 2026-04-26 HKT

星岛新闻追击内地社交平台近期涌现不少移民中介宣传帖文，针对港漂人才续签需求，大力推广各式「自雇」续签服务，收费由数万至数十万元（人民币，下同）不等。《星岛》记者以客户身份查询发现，有中介以新招吸客，声称旗下在港营运多间弹珠机店、夹公仔机店等实体舖，申请人只需缴费即可「挂名入股」成为合伙人，借此申请自雇续签。本港律师直指「挂名入股」续签行为或构成诈骗。入境处回应强调切勿轻信「保证批核」等中介宣传，当局审批会全面查核业务营运实况。

▍中国组 ▍

本港高才通、优才等人才签证的自雇续签，向来要求申请人在港维持真实企业运作、具备实质业务，续签时申请人须提交经营实际现金流入和流出记录、交易金额（俗称流水），以及租约等证明文件，以证明业务稳定营运，并切实为本港带来经济贡献。

中介声称在港业务广泛，当中包括自助洗衣店。
中介声称在港业务广泛，当中包括自助洗衣店。
移民中介发文宣传，招揽港漂以「挂名入股」形式申请续签。
移民中介发文宣传，招揽港漂以「挂名入股」形式申请续签。
帖文打正旗号列明，「股东」对象是内地来港的高才和优才。
帖文打正旗号列明，「股东」对象是内地来港的高才和优才。

业务涵盖茶饮店教育机构

不过在小红书等社交平台，有移民中介宣传称，其公司在港运营着多类轻资产实体店，除弹珠机店、夹公仔机店外，亦涵盖茶饮店、自助洗衣店、自助洗车店、快递驿站、教育机构、电商取货点等。有续签需求的港漂或专才客户可自由挑选项目，缴费「入股」，以合伙人名义申报自雇续签，且门店实际盈亏与客户无关。

以「入股」弹珠机店为例，客户除须向中介支付约1.5万元服务费外，还需提前向中介转款15万元作为「经营流水」（生意额），中介方面会以类似「按金」形式，在5至6个月内按月返还，相关转帐记录将用于递交审核。

弹珠机店、夹公仔机店是当下热门之选。中介直言，此类门店入股成本低廉，适合多数续签客户预算，且大多选址于旺角等热门地区，人流稳定，经营金额可观。该中介称，所有门店均真实营运、具实际生意额，因此「完全合法」「100%可续签」。

然而，本港执业大律师陆伟雄向《星岛》表示，若申请人在续签申报中自称企业股东，实则假借入股、自雇等名义作「临时安排」，令当局误信其具长远投资规划，有关行为已构成诈骗；协助制作不实资料的中介，亦会干犯串谋诈骗。他同时警示指，一旦中介拒退按金，申请人难以透过合法途径追讨权益，资金面临安全风险。

入境处：虚报资料随时负刑责

入境处回应《星岛》查询时强调，政府不时提醒有意来港就业或创业的人士毋须透过中介申请，亦不要轻易盲目相信中介所谓「保证成功申请」等说法，并提醒申请人虚报资料属严重刑事罪行，随时要负上刑责。

入境处进一步指出，续签审批会综合考虑各项因素，包括但不限于业务营运及发展情况，例如营业额、财政资源、投资款额、在本地开设的职位数目、业务带来的经济效益及申请人留港的时间等。如有需要，入境处会到访申请人报称的工作及营业处所进行实地核查。

 

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